Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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Экс-полковник Захарченко устроил драку в мордовской колонии

МордовМедиа09:06

Адвокат Захарченко опроверг сообщения об избиении «обиженного» в колонии

News.ru07:06

Экс-полковник Захарченко бился за честь и ботинки

Известия Мордовии09:15

Экс-полковник Захарченко подрался с осужденным в мордовской колонии

РИА Новости08:15

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

ФСИН подтвердила драку с участием экс-полковника Захарченко

Известия08:19

Во ФСИН рассказали про драку полковника-миллиардера Захарченко с «обиженным»

Lenta.ru07:57
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Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
РБК вчера в 12:01
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Игры

GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games

На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Inc-news.ru 11 января в 08:16
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков рассказал, почему они с женой не завели детей

По словам Меньшикова, жена постоянно поддерживала его после смерти матери.
Вечерняя Москва 08:21
Экономика

Правительство не включило в план закон о новых пенсиях

Проект по созданию новой системы накопительных пенсий – гарантированный пенсионный план (ГПП) – отсутствует в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Профиль 01:45
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Шоу-бизнес

Стефания Маликова раскрыла секрет похудения на 8 кг за пару месяцев

Стефания Маликова недавно поделилась с фанатами о том, что смогла сбросить 8 кг лишнего веса всего за пару месяцев.
Дни24 06:51
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Политика

Клинцевич оценил слова лидера Эстонии о несбывшейся надежде на Россию

Политическую оценку на слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию, выразил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 января в разговоре с телеканалом 360tv.ru.
Красная весна 06:14
Авто

АвтоВАЗ выпустит на рынок два внедорожника

АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Политика

В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы

В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Российская газета 06:57
Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Российская газета вчера в 02:04
Хоккей

«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл «Амур»

Реальное время 06:40
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Сервис доставки продуктов Golama закрывается

Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Коммерсантъ 07:53
Гаджеты

Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года

Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
iXBT.com вчера в 14:20
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

The GEEK 04:03
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Политика

В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 09:18
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