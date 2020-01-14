Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

Подробнее о событии

В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Info-RM09:26

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

РИА Новости08:15

ФСИН прокомментировала инцидент в колонии с Захарченко

News.ru09:56

Причиной драки экс-полковника Захарченко стали честь и ботинки

Известия Мордовии09:15

Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

МордовМедиа10:21

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27
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Происшествия

Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Lenta.ru 03:16
Шоу-бизнес

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ГЛАС.RU 13:44
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Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

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Политика

Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране

"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
РЕН ТВ 11:48
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Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
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Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Энергетика

Аналитики оценили выгоду Минска от альтернативных поставок нефти

В начале января 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров о заключении нового контракта на поставку в страну российской нефти тем, что Москва хочет продавать сырье по завышенной цене.
РБК 11:58
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Хоккей

«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист»

Спорт-Экспресс 13:20
Общество

Суд в Москве рассмотрит иск к родителям живущей в клинике девочки

Пресненский суд столицы 28 января рассмотрит иск органов опеки и попечительства об ограничении прав родителей девочки, которая всю жизнь провела в частной клинике «Мать и дитя».
Вечерняя Москва 03:46
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Общество

Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Lenta.ru 08:33
Политика

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ 07:16
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей

Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
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Хоккей

«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам

Казанские ведомости 06:56
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Экономика

Цена акции Tesla впервые превысила $500

Известия вчера в 14:12
Армия и оружие

Не готов к войне: в США назвали недостатки Су-57 перед F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов вести полномасштабную войну с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Утро.ru 11 января в 22:40
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Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
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