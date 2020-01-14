Происшествия
Вести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось
Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.Lenta.ru07:26
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29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Политика
Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране
"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Энергетика
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В начале января 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил сложность переговоров о заключении нового контракта на поставку в страну российской нефти тем, что Москва хочет продавать сырье по завышенной цене.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Хоккей
«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист»
Общество
Суд в Москве рассмотрит иск к родителям живущей в клинике девочки
Пресненский суд столицы 28 января рассмотрит иск органов опеки и попечительства об ограничении прав родителей девочки, которая всю жизнь провела в частной клинике «Мать и дитя».
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Армия и оружие
Не готов к войне: в США назвали недостатки Су-57 перед F-22 и F-35
Российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов вести полномасштабную войну с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.