с чего всё началось

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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