Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОсужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail
 со ссылкой на источник.
Аргументы и Фактывчера в 19:42

Подробнее о событии

СМИ: Харви Вайнштейн заражен коронавирусом

Вести.Ruвчера в 19:59

СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

ТАССвчера в 19:31

Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

РБКвчера в 19:00

В США подтвердился коронавирус у осужденного продюсера Вайнштейна

Росбалтвчера в 19:59

СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:37

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:33

Недавно осужденный продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

МИР 24вчера в 18:28
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Здоровье

Врачи начнут выписывать лекарства дистанционно

Ранее Минздрав рекомендовал россиянам с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями на химиотерапии ограничить контакты с людьми, а также посещение общественных мест.
Тульская пресса вчера в 11:11
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости вчера в 09:21
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Кино

Мультфильм «Вперед» выйдет раньше запланированной даты

Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 08:11
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Российская газета 21 марта в 03:42
Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Технологии

США используют суперкомпьютеры против коронавируса

В США объединят ресурсы суперкомпьютеров для создания вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики США.
Комсомольская правда 01:09
Общество

Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
МР7.ру вчера в 23:55
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.
ФАН 21 марта в 07:04
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 20 марта в 08:52
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Энергетика

Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть

В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.
Агентство Телеграф 21 марта в 04:22
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Экономика

СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов

Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
РБК 00:42
Армия и оружие

В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
Российская газета вчера в 07:51
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Здоровье

В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
Росбалт 01:07
Экономика

Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
РБК вчера в 19:22
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Политика

Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.
Piter.tv вчера в 03:34
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 21 марта в 01:15
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 21 марта в 04:50
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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