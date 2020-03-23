Коронавирус
Lenta.ruОсужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.Аргументы и Фактывчера в 19:42
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Здоровье
Врачи начнут выписывать лекарства дистанционно
Ранее Минздрав рекомендовал россиянам с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями на химиотерапии ограничить контакты с людьми, а также посещение общественных мест.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Кино
Мультфильм «Вперед» выйдет раньше запланированной даты
Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Армия и оружие
Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Технологии
США используют суперкомпьютеры против коронавируса
В США объединят ресурсы суперкомпьютеров для создания вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики США.
Общество
Меркель отправилась на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть
В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Экономика
СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов
Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Армия и оружие
В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400
В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
Общество
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Здоровье
В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
Экономика
Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Политика
Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Музыка
Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.