Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксОсужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail
 со ссылкой на источник.
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Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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