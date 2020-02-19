Общество

РИА НовостиРИА НовостиОсужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

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«Не бойтесь ездить в Россию» - призвал осуждённый за шпионаж Берг. И заявил о «паранойе» русских спецслужб и чиновников

Царьградвчера в 23:39

Норвежец, наказанный за шпионаж, посоветовал не бояться ездить в Россию

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Берг заявил, что «подставившие» его норвежские спецслужбы извинились

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Осужденный за шпионаж в РФ норвежец считает, что его подставили спецслужбы

Аргументы и Фактывчера в 22:23

Берг призвал спецслужбы перестать использовать жителей Киркенеса

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Осужденный за шпионаж в РФ Берг сообщил, что его подставили спецслужбы Норвегии

Газета.Ruвчера в 19:59
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Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала.
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru вчера в 14:53
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ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе

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Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия

Двухлетняя девочка из Новосибирска умерла от редкой болезни

Двухлетняя девочка в Новосибирске скончалась от редкой врожденной деформации кишечника.
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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Московский Комсомолец вчера в 08:40
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском вчера в 08:14
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Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
Neva.Today 01:06
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
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СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста 17 февраля в 11:46
Биатлон

Вирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонке

Итальянская биатлонистка Доротея Виррер стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке на трассе 15 километров.
МК-Спорт вчера в 09:48
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 17 февраля в 12:59
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
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Экономика

Правительство РФ хочет увеличить налоги сразу для нескольких отраслей

В правительстве РФ обсуждается инициатива Министерства финансов о повышении налоговой нагрузки на добывающие отрасли, за исключением нефти и газа.
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Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru».
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В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Армия и оружие

Украина назвала число погибших военных в Донбассе с начала года

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с начала года.
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В думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии

В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
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Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета 17 февраля в 06:13
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Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
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Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

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Сегодня ФК «Ростов» сразится с норвежским «Мольде»

Сегодня ФК «Ростов» проведет второй контрольный матч на заключительном зимнем сборе в Испании. Начало в 18 часов по московскому времени.
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Моуринью не рассчитывает на Сон Хын Мина в этом сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал травму корейского форварда Сон Хын Мина, передает официальный сайт УЕФА.
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Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
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