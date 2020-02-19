Общество

РИА НовостиРИА НовостиОсужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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Осужденный в России Берг заявил о «подставивших» его спецслужбах Норвегии

РБК03:24

Берг попросил норвежскую разведку не использовать жителей приграничных районов

Телеканал 360°02:18

Осужденный за шпионаж в РФ Берг сообщил, что его подставили спецслужбы Норвегии

Газета.Ruвчера в 19:59

«Не бойтесь ездить в Россию» - призвал осуждённый за шпионаж Берг. И заявил о «паранойе» русских спецслужб и чиновников

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Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Вести.Ruвчера в 22:56

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РИА Новости03:08

Наказанный за шпионаж норвежец призвал не бояться ездить в Россию

Московский Комсомолец01:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

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"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 году совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.
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Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
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Биатлон

Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

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Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
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Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
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Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
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Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

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В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму

Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
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Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
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По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
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Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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Всего на судне находились 24 россиянина.
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Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
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Компания SpaceX объявила о том, что собирается запустить четырёх космических туристов на орбиту Земли, пишет «Коммерсант».
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Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков

Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, которые Россия считает незаконными, не повлияют на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

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Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
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