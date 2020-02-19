Общество
РИА НовостиОсужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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Осужденный за шпионаж в РФ Берг сообщил, что его подставили спецслужбы Норвегии
Газета.Ruвчера в 19:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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