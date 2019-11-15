Политика
РБКОсужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Накануне российские власти передали Берга представителям Норвегии на территории Литвы. Взамен Россия получила двух своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, помилованных ранее президентом республики.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Норвежца Фруде Берга, который получил в России 14 лет колонии по делу о шпионаже, передали властям Норвегии, сообщается на сайте премьер-министра страны Эрны Сульберг.Медиазонавчера в 08:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Гаджеты
Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X1
ThinkPad X1 с гибким экраном оснастили 13,3-дюймовой матрицей с разрешением 2К.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Здоровье
Кардиолог объяснил опасность вейпов
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Космос
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе
Новую комету в Солнечной системе открыл астроном-любитель из крымского поселка Научного Геннадий Борисов.
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Здоровье
Охват населения Якутии иммунизацией впервые достиг 50%
Вакцинацию прошли 50,8% населения республики, что составило 490 тысяч человек, в том числе порядка 220 тысяч детей, в целях подготовки к предстоящему сезону эпидемического подъема заболеваемости гриппом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Технологии
Глава NVIDIA заявил, что переход на трассировку лучей неизбежен даже для консолей
Минувшая квартальная отчётная конференция NVIDIA не была информативной с точки зрения прояснения ситуации со сроками анонса первых 7-нм продуктов марки, но прочие эмоциональные высказывания главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang) вполне закономерно легли в основу новостных публикаций.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
Российская поп-исполнительница Татьяна Буланова наладила личную жизнь.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Происшествия
В Дагестане произошёл пожар в школе
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Общество
В Иране повышение цен на бензин привело к протестам
В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Экономика
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.