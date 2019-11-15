Политика

РБКРБКОсужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Накануне российские власти передали Берга представителям Норвегии на территории Литвы. Взамен Россия получила двух своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, помилованных ранее президентом республики.
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с чего всё началось
Норвежца Фруде Берга, который получил в России 14 лет колонии по делу о шпионаже, передали властям Норвегии, сообщается
 на сайте премьер-министра страны Эрны Сульберг.
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Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

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