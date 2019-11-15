с чего всё началось

Накануне российские власти передали Берга представителям Норвегии на территории Литвы. Взамен Россия получила двух своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, помилованных ранее президентом республики.

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Происшествия Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

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Здоровье Кардиолог объяснил опасность вейпов Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Автоспорт Квят озадачила потеря темпа в квалификации В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.

Здоровье Охват населения Якутии иммунизацией впервые достиг 50% Вакцинацию прошли 50,8% населения республики, что составило 490 тысяч человек, в том числе порядка 220 тысяч детей, в целях подготовки к предстоящему сезону эпидемического подъема заболеваемости гриппом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

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Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Общество В Иране повышение цен на бензин привело к протестам В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.