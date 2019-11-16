15 ноября стало известно, что Фруде Берг передан представителям королевства Норвегия на территории Литвы. Ранее литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж россиян. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.

Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

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