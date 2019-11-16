Политика

RT на русскомRT на русскомОсуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

15 ноября стало известно, что Фруде Берг передан представителям королевства Норвегия на территории Литвы. Ранее литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж россиян. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.
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Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Известия01:33

Освобожденный Россией норвежский шпион вернулся домой

Вести.Ruвчера в 19:29

Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг вернулся на родину

Эхо Москвывчера в 19:04

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Интерфаксвчера в 17:33

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

РБКвчера в 18:33

СМИ: осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

ТАССвчера в 15:58

В России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга

РИА Новости15 ноября в 08:45
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Сборная России крупно уступила Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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РИА Новости 15 ноября в 14:13
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
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Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

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Российская газета вчера в 19:31
Армия и оружие

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ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
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В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
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Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

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Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
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В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
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Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
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В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

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На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

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Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
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В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
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Водоснабжение в Благовещенске контролирует лично мэр города

Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита.
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Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

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Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
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Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости вчера в 09:55
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Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
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Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

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Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
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Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
RuNews24.ru 15 ноября в 07:16
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Составили топ-10 самых доступных автомобилей премиум-класса в России

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
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Украинский военнослужащий погиб в Донбассе

Интерфакс 01:47
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Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru 15 ноября в 18:05
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