Политика
RT на русскомОсуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
15 ноября стало известно, что Фруде Берг передан представителям королевства Норвегия на территории Литвы. Ранее литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж россиян. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.
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Футбол
Россия разгромно проиграла Бельгии в матче отбора Евро-2020
Сборная России крупно уступила Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Экономика
Сеть ломбардов хочет выйти на IPO в России
Сеть ломбардов «Мосгорломбард» намерена провести публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в первом квартале 2021 года, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Политика
В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине
В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию на горле
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
ЖКХ
Водоснабжение в Благовещенске контролирует лично мэр города
Перебои с поступлением воды в многоквартирные дома Благовещенска, вызванные снижением уровня реки Амур и ледостава, взяла под личный контроль глава города Валентина Калита.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Происшествия
Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
Политика
Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года
Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Шоу-бизнес
Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице
Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
Авто
Составили топ-10 самых доступных автомобилей премиум-класса в России
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Армия и оружие
Украинский военнослужащий погиб в Донбассе
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.