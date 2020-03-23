Коронавирус
ИнтерфаксОсужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.
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с чего всё началось
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.Аргументы и Факты19:42
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Собянин опроверг фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса
Сообщения о введении в Москву войск из-за коронавируса — полная чушь и намеренно вброшенные фейки, заявил 22 марта мэр столицы Сергей Собянин.
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В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
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Армия и оружие
На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России
Украинские катера "Кентавр" - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
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Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России
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Контуры экономики будущего Настоящий набег на магазины, который устроили жители крупных российских городов, сразу же породил множество шуток, что теперь самым перспективным бизнесом станет производство туалетной бумаги.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Кино
Российские онлайн-кинотеатры: что можно посмотреть во время карантина
Как и в случае с ivi, подписка предполагает доступ к большому архиву фильмов и сериалов, но за просмотр новинок придётся платить отдельно. ivi Кинотеатр ivi, ранее предлагавший своим новым пользователям пробную подписку на 14 дней за 1 рубль, до 15 апреля предоставляет возможность за ту же цену пользоваться сервисом целый месяц.
Кино
Опубликован финальный трейлер «Ghost in the Shell: SAC_2045»
Религия
Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
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Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
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Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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НАСА установило прибор для сбора грунта на марсоход Perseverance
Установленная 3 марта, Adaptive Caching Assembly состоит из семи двигателей и более 3000 деталей, которые работают в унисон для сбора образцов с поверхности Марса.
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В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Армия и оружие
Американские оборонные корпорации переходят на «удаленку»
Одной из потенциально уязвимых частей оборонно-промышленного комплекса США является продолжающаяся модернизация американского ядерного арсенала, которая, как месяц назад заявил глава Стратегического командования США (STRATCOM), приближается к "точке невозврата", даже если в дальнейших усилиях по модернизации будут небольшие задержки.
Футбол
ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
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Компания Nissan запатентовала новый логотип
Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.