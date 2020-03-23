с чего всё началось

По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Экономика Пандемия на глазах меняет торговлю и производство Контуры экономики будущего Настоящий набег на магазины, который устроили жители крупных российских городов, сразу же породил множество шуток, что теперь самым перспективным бизнесом станет производство туалетной бумаги.

Политика Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Здоровье Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.

Кино Российские онлайн-кинотеатры: что можно посмотреть во время карантина Как и в случае с ivi, подписка предполагает доступ к большому архиву фильмов и сериалов, но за просмотр новинок придётся платить отдельно. ivi Кинотеатр ivi, ранее предлагавший своим новым пользователям пробную подписку на 14 дней за 1 рубль, до 15 апреля предоставляет возможность за ту же цену пользоваться сервисом целый месяц.

Религия Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Космос НАСА установило прибор для сбора грунта на марсоход Perseverance Установленная 3 марта, Adaptive Caching Assembly состоит из семи двигателей и более 3000 деталей, которые работают в унисон для сбора образцов с поверхности Марса.

Армия и оружие Американские оборонные корпорации переходят на «удаленку» Одной из потенциально уязвимых частей оборонно-промышленного комплекса США является продолжающаяся модернизация американского ядерного арсенала, которая, как месяц назад заявил глава Стратегического командования США (STRATCOM), приближается к "точке невозврата", даже если в дальнейших усилиях по модернизации будут небольшие задержки.

Общество Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.