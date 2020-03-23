с чего всё началось

По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.

Происшествия В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".

Общество Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).

Общество Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.

Здоровье Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Россия приостановила авиасообщение со всеми странами По поручению Правительства РФ с 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок из России во все страны мира, сообщает Росавиация.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.