Коронавирус
ИнтерфаксОсужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.Аргументы и Фактывчера в 19:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:37, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Происшествия
В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама
Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Общество
Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Общество
Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии
«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
Общество
Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года
Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Музыка
Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Происшествия
Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии
Пожарные потушили пал травы, который угрожал населенным пунктам в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского главного управления МЧС в воскресенье вечером.
Политика
Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину
Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех
В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Происшествия
Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае
Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
Космос
Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Футбол
ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»
Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Общество
Россия приостановила авиасообщение со всеми странами
По поручению Правительства РФ с 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок из России во все страны мира, сообщает Росавиация.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Культура
В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».