Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксОсужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода. Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат.
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с чего всё началось
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера, заразился коронавирусом, сообщает Daily Mail
 со ссылкой на источник.
Аргументы и Фактывчера в 19:42

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СМИ: Харви Вайнштейн заражен коронавирусом

Вести.Ruвчера в 19:59

СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

ТАССвчера в 19:31

Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

РБКвчера в 19:00

В США подтвердился коронавирус у осужденного продюсера Вайнштейна

Росбалтвчера в 19:59

СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

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Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:33

Недавно осужденный продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

МИР 24вчера в 18:28
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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Происшествия

В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама

Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM вчера в 19:41
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Общество

Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
РБК 21 марта в 06:14
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
REGNUM вчера в 21:03
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 19 марта в 21:02
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Происшествия

Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

Пожарные потушили пал травы, который угрожал населенным пунктам в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского главного управления МЧС в воскресенье вечером.
Интерфакс вчера в 13:41
Политика

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
РИА Новости 00:08
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех

В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Континент Сибирь Online 21 марта в 02:35
Происшествия

Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае

Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:47
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском вчера в 21:30
Космос

Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Газета.Ru 21 марта в 18:34
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета вчера в 12:55
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Футбол

ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»

Metaratings вчера в 12:00
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество

Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Sports.ru вчера в 12:14
Общество

Россия приостановила авиасообщение со всеми странами

По поручению Правительства РФ с 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок из России во все страны мира, сообщает Росавиация.
Твой Иркутск вчера в 22:32
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com вчера в 05:42
Культура

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
News.ru вчера в 14:52
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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