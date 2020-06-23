Политика
Общественная служба новостейОсужденный за шпионаж Пол Уилан не собирается обжаловать приговор
Напомним, гражданин США приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Государственное обвинение при этом запрашивало 18 лет. Отмечается, что возможен обмен Уилана на российских заключенных из Америки.
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Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Владимиру Путину
РИА Новости 05:36
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Футбол
Газзаев может заменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM Бывший наставник ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться на должность главного тренера в московском клубе.
REGNUM 11:02
Политика
Путин назвал регионы со сложной обстановкой из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых наблюдается сложная обстановкой из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:12
Технологии
Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян
Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян.
Вести.Ru 10:40
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ 06:13
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство
Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
Bimru.ru 09:27
Общество
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Путин рассказал, как Россия справилась с эпидемией
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу COVID-19.
ProUfu.ru 10:16
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Команда Ferrari начала тесты в Муджелло с машиной SF71H 2018 года. Утром за руль сел Себастьян Феттель.
F1news.ru 05:07
Космос
Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС
REGNUM вчера в 11:45
Хоккей
СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани
Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 10:15
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58