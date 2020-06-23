Напомним, гражданин США приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Государственное обвинение при этом запрашивало 18 лет. Отмечается, что возможен обмен Уилана на российских заключенных из Америки.

Осужденный за шпионаж Пол Уилан не собирается обжаловать приговор

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