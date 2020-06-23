Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейОсужденный за шпионаж Пол Уилан не собирается обжаловать приговор

Напомним, гражданин США приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Государственное обвинение при этом запрашивало 18 лет. Отмечается, что возможен обмен Уилана на российских заключенных из Америки.
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Приговор в отношении Уилана вступит в законную силу 3 июля

Известия11:02

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля

RT на русском10:07

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля

ТАСС09:56

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют

РИА Новости10:01

Приговор в отношении Уилана вступит в законную силу 3 июля

Интерфакс09:48

Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

РБК06:40

Осужденный за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Коммерсантъ05:02
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Владимиру Путину

РИА Новости 05:36
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
3,6K
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
3
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Футбол

Газзаев может заменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM Бывший наставник ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться на должность главного тренера в московском клубе.
REGNUM 11:02
Политика

Путин назвал регионы со сложной обстановкой из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых наблюдается сложная обстановкой из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:12
13
Технологии

Сервис по поиску работы допустил утечку данных 5 миллионов россиян

Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян.
Вести.Ru 10:40
15
Общество

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

RT на русском 09:38
16
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
926
Экономика

Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
7
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ 06:13
81
Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство

Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
Bimru.ru 09:27
Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
125
Общество

В Ялте приняли присягу дворники

Крымская газета 05:57
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
275
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
473
Политика

Путин рассказал, как Россия справилась с эпидемией

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу COVID-19.
ProUfu.ru 10:16
15
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
146
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Команда Ferrari начала тесты в Муджелло с машиной SF71H 2018 года. Утром за руль сел Себастьян Феттель.
F1news.ru 05:07
Космос

Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС

REGNUM вчера в 11:45
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Хоккей

СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани

Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 10:15
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,3K
Кино

Стала известна дата премьеры финального сезона «Люцифера» на Netflix

РИА Новости 09:42
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
5K
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
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