Политика

Народные новостиНародные новостиОсужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор. С таким заявлением выступил адвокат арестанта.
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Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

РБК06:40

Осужденный за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Коммерсантъ05:02

Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат

РИА Новости04:25

Осужденный за шпионаж Пол Уилан не будет обжаловать приговор

ТАСС04:55

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

RT на русском04:32

Осужденный в РФ за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Интерфакс04:32

Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

Вести.Ru04:57
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Политика

Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил России

Слово и Дело вчера в 02:53
1,9K
Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы

Деловое.ТВ вчера в 11:53
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Политика

Украина намерена продолжить разрывать соглашения с Россией

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что власти страны проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерены продолжить разрыв таких документов.
Страна Советов on-line вчера в 14:17
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Спорт

Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта

Газета.Ru 05:50
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
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Футбол

Газизов: «Уфа» не нарушила ни одного предписания по коронавирусу

Футбольный клуб "Уфа" не нарушил ни одного предписания контролирующих органов, завил РИА Новости генеральный директор организации Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:57
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,9K
Здоровье

В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины

В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
981
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
3,5K
Общество

В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19

Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
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Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа

Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
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Армия и оружие

«Туполев» работает над созданием военных беспилотников

Специалисты ПАО «Туполев» работают над созданием военных беспилотников. Об этом говорится в годовом отчете предприятия.
ТК Звезда 09:11
5
Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
31
Общество

Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова

Говорит Москва 09:13
52
Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
12
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Общество

Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
300
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
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Футбол

Гончаренко больше не тренирует ЦСКА

ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
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Общество

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
Интерфакс 08:25
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Автоспорт

Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
Sports.ru 08:32
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