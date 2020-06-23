Политика
Народные новостиОсужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор
Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор. С таким заявлением выступил адвокат арестанта.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика
Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил России
Слово и Дело вчера в 02:53
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
Деловое.ТВ вчера в 11:53
Политика
Украина намерена продолжить разрывать соглашения с Россией
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что власти страны проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерены продолжить разрыв таких документов.
Страна Советов on-line вчера в 14:17
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
Футбол
Газизов: «Уфа» не нарушила ни одного предписания по коронавирусу
Футбольный клуб "Уфа" не нарушил ни одного предписания контролирующих органов, завил РИА Новости генеральный директор организации Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:57
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Здоровье
В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины
В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Общество
В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19
Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Армия и оружие
«Туполев» работает над созданием военных беспилотников
Специалисты ПАО «Туполев» работают над созданием военных беспилотников. Об этом говорится в годовом отчете предприятия.
ТК Звезда 09:11
Происшествия
Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова
Говорит Москва 09:13
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском вчера в 05:34
Общество
Суд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
РИА Новости 09:10
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Общество
Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
Интерфакс 08:25
Автоспорт
Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
Sports.ru 08:32