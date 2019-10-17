Политика

Новая газетаНовая газетаОсужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании

Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
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Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

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Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг подавал прошение о помиловании

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Осужденный за шпионаж против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании

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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
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