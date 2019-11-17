Политика
ИзвестияОсужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK. Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
Авто
Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке.
Происшествия
Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео
Политика
Украинские военные корабли покидают Керчь
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигает четыре месяца
Популярность нового кроссовера от Hyundai под названием Venue привела к гигантской очереди за автомобилем.
Музыка
Группа «Мумий Тролль» показала «Всходы» в магическом лесу
Политика
Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400
С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Общество
Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
Происшествия
На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко
В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Футбол
Доннарумма погулял по затопленной Венеции с президентом Федерации футбола Италии
Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прогулялся по затопленной Венеции в компании президента Федерации футбола страны Габриэле Гравины и менеджера сборной Джанлуки Виалли.
Гаджеты
В WhatsApp появится темная тема
В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Политика
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Политика
Российский поэт признался, что финансирует армию Украины
Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Общество
Жители России стали покупать меньше сигарет
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Этой информацией с платформ фискальных данных поделился RT.