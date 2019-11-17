Политика

ИзвестияИзвестияОсужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK. Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

РБКвчера в 18:33

Осуждённый в России на длительный срок норвежец Фруде Берг после помилования вернулся на родину

Эхо Москвы02:00

Освобожденный Россией норвежский шпион вернулся домой

Вести.Ruвчера в 19:29

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Известия01:33

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Интерфаксвчера в 17:33

СМИ: осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

ТАССвчера в 15:58

В России помиловали осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга

РИА Новости15 ноября в 08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

РБК вчера в 23:54
Авто

Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке.
Gazeta.SPb 01:54
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости вчера в 09:55
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигает четыре месяца

Популярность нового кроссовера от Hyundai под названием Venue привела к гигантской очереди за автомобилем.
МедиаПоток вчера в 09:34
Музыка

Группа «Мумий Тролль» показала «Всходы» в магическом лесу

ИА InterMedia 14 ноября в 15:34
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
РИА Новости 04:20
Общество

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Вести.Ru 00:33
Происшествия

На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Главный региональный вчера в 07:10
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Происшествия

Из-за менингококковой инфекции в Екатеринбурге умер годовалый малыш

Evo-rus.com 03:20
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru 01:13
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Футбол

Доннарумма погулял по затопленной Венеции с президентом Федерации футбола Италии

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прогулялся по затопленной Венеции в компании президента Федерации футбола страны Габриэле Гравины и менеджера сборной Джанлуки Виалли.
Чемпионат 04:53
Гаджеты

В WhatsApp появится темная тема

В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
UfaTime.ru вчера в 23:59
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:59
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Политика

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 04:21
Политика

Российский поэт признался, что финансирует армию Украины

Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
URA.Ru вчера в 16:18
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Общество

Жители России стали покупать меньше сигарет

Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Этой информацией с платформ фискальных данных поделился RT.
Народные новости вчера в 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное