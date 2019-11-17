Политика
ИзвестияОсужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK. Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день.
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву
Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Футбол
Э. Азар: сборная России играла хорошо. Ей немного не повезло
Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар дал комментарий после выездного матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной России (4:1). 28-летний футболист стал автором двух голов и одной результативной передачи.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Экономика
СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Гаджеты
Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов
По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Здоровье
Три школы в Оренбуржье закрыли из-за вспышки пневмонии
В трех школах Оренбургской области временно ввели карантин по причине вспышки заболеваемости пневмонией.
Здоровье
В Минздраве сообщили, что 98% недоношенных детей в России выживают
На территории России уровень выживаемости недоношенных детей составляет 98%.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Армия и оружие
Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Политика
Киев хочет обмануть Москву с особым статусом Донбасса
Верховная рада будет работать над законопроектом об особом статусе Донбасса лишь после встречи глав государств "нормандской четверки", что явно идет вразрез с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.