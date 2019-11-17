Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK. Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день.

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

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