Политика

RT на русскомRT на русскомОсуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

15 ноября стало известно, что Фруде Берг передан представителям королевства Норвегия на территории Литвы. Ранее литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж россиян. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.
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Освобожденный Россией норвежский шпион вернулся домой

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Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

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Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

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Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

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СМИ: осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

ТАСС15:58

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