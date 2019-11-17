Политика

Газета.RuГазета.RuОсужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на норвежские СМИ. Самолет с Бергом совершил перелет в Осло.
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