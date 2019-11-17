Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на норвежские СМИ. Самолет с Бергом совершил перелет в Осло.

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Футбол Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4 Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

Политика Трамп начал проходить медобследование Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Политика США ввели санкции против главы МВД Кубы США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.

Теннис Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Общество Умер легендарный пожарный Виктор Климкин Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.