Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, передает «РИА Новости». «Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие», — пояснил юрист.

Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

Происшествия СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН. 1

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 540

Политика Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.

Общество Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. 93

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 393

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.

Политика Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер. 124

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 366

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1,1K

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 24

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,9K

Недвижимость Россия заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье Россия по итогам первого квартала заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье, показав средний годовой прирост стоимости жилой недвижимости в 7,1%, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

Экономика Минфин счел заниженным прогноз Минэка по темпу роста ВВП Оценки Минэка номинального ВВП на 2021-й ограничивают возможности для планирования расходов бюджета, поскольку не позволяют Минфину прогнозировать поступления, достаточные для поддержания трат на нынешнем уровне.