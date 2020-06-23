Политика

RT на русскомRT на русскомОсуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец заявлял, что собирается обжаловать решение суда. Адвокат Владимир Жеребёнков не исключил возможного обмена Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
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Осужденный за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Коммерсантъ05:02

Осужденный в РФ за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Интерфакс04:32

Осужденный за шпионаж Пол Уилан не будет обжаловать приговор

ТАСС04:55

Гражданин США Пол Уилан, который был осужден в России по обвинению с шпионаже, не собирается обжаловать приговор

Эхо Москвы04:33

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

RT на русском04:32

Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

Вести.Ru04:57

Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат

РИА Новости04:25
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
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Общество

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
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Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Здоровье

Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Политика

В Кремле считают поправки к Конституции вопросом будущего государства

В Кремле считают поправки к конституции вопросом существования государства и его будущего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По итогам Ани Лорак оказалась победительницей голосования, а Дима Билан занял лишь девятое место.
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Политика

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
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Происшествия

Школьница попала в реанимацию после укуса змеи на даче

Девочка попала в реанимацию после укуса змеи под Санкт-Петербургом.
РЕН ТВ 06:24
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru вчера в 11:39
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Общество

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Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
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Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить

Мойка78 21 июня в 20:59
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Наука

Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры

Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Армия и оружие

США перебросят в Польшу две тысячи военных

Варшава, 23 июня 2020, 10:48 — REGNUM На территорию Польши будет перебазировано две, а не одна тысяча военнослужащих ВС США.
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Армия и оружие

Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров

Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.
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Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
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