Политика

RT на русскомRT на русскомОсуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании

Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании. «Он подал прошение о помиловании», — приводит РИА Новости слова представителя его защиты. В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.
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Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

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