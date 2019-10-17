Политика
RT на русскомОсуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании. «Он подал прошение о помиловании», — приводит РИА Новости слова представителя его защиты. В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Технологии
Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали
Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Футбол
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Политика
Bloomberg: министр энергетики США Перри намерен подать в отставку
Министр энергетики США Рик Перри уведомил американского президента Дональда Трампа о намерении подать в отставку в скором времени.
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Армия и оружие
Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Политика
Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8
Напомним, в августе 2019 года, господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах.
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на проблемные двигатели
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Происшествия
В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб
В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Происшествия
Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Культура
Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Общество
Названы признаки приближающегося сердечного приступа
Еще одним признаком приближающегося сердечного приступа может быть одышка, возникающая при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния.
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».