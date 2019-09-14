Футбол

Российская газетаРоссийская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Неймар: «Все знали, что я хотел уйти из „ПСЖ“, но я перевернул эту страницу»

Sport24.ru14:39

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«Все знали, что я хочу уйти. Но сейчас я — игрок „ПСЖ“ и собираюсь отдавать все на поле». Неймар ответил на свист болельщиков

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Газета.Ru17:12

«Все знали, что я хочу уйти. Но сейчас я — игрок „ПСЖ“ и собираюсь отдавать все на поле». Неймар ответил на свист болельщиков

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