Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Неймар: «Все знали, что я хотел уйти из „ПСЖ“, но я перевернул эту страницу»
Sport24.ru14 сентября в 14:39
ПСЖ — «Страсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции 14 сентября 2019 года
LiveSport.ru13 сентября в 00:40
Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»
Спорт-Экспресс14 сентября в 15:36
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Путешествия
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Происшествия
Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана
Прибытие семи авиарейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается из-за тумана, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте аэропорта.
ТАСС вчера в 23:25
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Здоровье
Медики назвали причины появления сухости во рту
Медики разъяснили причины ощущения сухости во рту. Оказалось, появление подобного симптома может влиять на качество сна.
OAnews вчера в 15:11
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Не остался в стороне и Владимир Мединский, российский министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества, который напомнил, что заслуга советского маршала Конева заключалась не только в освобождении Праги от нацистских захватчиков, но и в сохранении города от разрушений.
Народные новости 13 сентября в 19:07
Гаджеты
Lenovo выпустила новые умные часы Carme
Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
Vevby.ru 01:19
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru вчера в 10:13
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета вчера в 14:00
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 08:30
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru 14 сентября в 11:27
Наука
Потребляй ответственно
Мир второй половины XX века был мало похож на сегодняшний, в котором "золотой миллиард" уже прошел деиндустриализацию, а массовое промышленное производство переместилось на глобальный Юг, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.
N+1 13 сентября в 05:00
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera 13 сентября в 14:56
Шоу-бизнес
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35