Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

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