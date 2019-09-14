Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13 сентября в 12:17
Политика
Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
РИА Новости 21:09
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Происшествия
Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
Суть событий 13 сентября в 06:56
Культура
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Наука
Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
Волга-Медиа вчера в 03:30
Общество
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru 13:40
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Футбол
Семак оценил перспективы «Зенита» в Лиге Чемпионов
По словам специалист а "Зенит" не является фаворитом группы, но также и не является аутсайдерами.
Piter.tv 15:46
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 13 сентября в 07:59
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36