Футбол

Российская газетаРоссийская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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ПСЖ — «Страсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции 14 сентября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:40

Неймар: я хотел уйти из «ПСЖ», но эта страница уже перевёрнута

Чемпионат15:18

Неймар: «Все знали, что я хотел уйти из „ПСЖ“, но я перевернул эту страницу»

Sport24.ru14:39

«Все знали, что я хочу уйти. Но сейчас я — игрок „ПСЖ“ и собираюсь отдавать все на поле». Неймар ответил на свист болельщиков

Матч ТВ15:33

Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»

Спорт-Экспресс15:36

«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1

ODDS.ruвчера в 18:45

ПСЖ

Ставка TV12 сентября в 09:20
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Политика

Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Зеленский призвал снимать фильмы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Страшное ДТП под Ярославлем. Погибли 7 человек

В результате травмы получили двадцать человек, еще 7 погибли.
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Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Происшествия

Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Авто

Опубликованы первые фото салона кросс-купе Volkswagen Teramont

Первые снимки интерьера нового Volkswagen Atlas Cross Sport опубликовали коллеги с портала Motor1.com.
Автоновости дня 12 сентября в 07:05
Происшествия

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Политика

В Германии «прокляли» наследие советских войск

Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.
URA.Ru 12 сентября в 23:41
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Футбол

«Потушили»: «Ротор» в Волгограде обыграл «Факел» со счетом 2:0

На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
Волгоградская правда 12:04
Армия и оружие

США решили продать Польше истребители-бомбардировщики F-35

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) одобрил контракт на поставку Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму в 6,5 миллиардов долларов.
Труд вчера в 15:00
Экономика

В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12 сентября в 08:31
Политика

В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Гаджеты

Объект желания: Apple представила новые iPhone 11

Как потратить 12 сентября в 05:44
Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Армия и оружие

Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Происшествия

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Российская газета 11:34
Происшествия

В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка

Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
РИА Новости 17:22
Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ

Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости 13:30
Авто

Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU вчера в 01:36
Шоу-бизнес

У 48-летней Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

По информации Telegram-канала Mash, у Анастасии начался отек мозга.
Вокруг ТВ вчера в 05:16
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Коммерсантъ вчера в 00:57
Единоборства

Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
Чемпионат вчера в 13:27
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