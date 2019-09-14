Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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ПСЖ — «Страсбург». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции 14 сентября 2019 года
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На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
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В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
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Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
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