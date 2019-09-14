Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Политика
Бориса Джонсона превратили в Халка
Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.
Lenta.ru 22:19
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк
Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
Известия 09:09
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Российский певец Юрий Лоза выступил с критикой американской певицы Билли Айлиш, а также российской артистки Монеточки.
Известия 18:32
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Финансы
Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение
В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:23
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM вчера в 04:48
Армия и оружие
В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой
В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.
Военное обозрение 10:50
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru вчера в 06:05
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 12 сентября в 14:59
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru вчера в 05:20
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Авто
Volkswagen Amarok новой генерации появится в 2022 году
Как сообщает портал Motor1.com со ссылкой на главного операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, сейчас у компании нет планов по электрификации пикапа Amarok, поэтому даже в следующем поколении он будет продаваться только с традиционными двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле.
Автоновости дня 12 сентября в 05:58
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 02:03
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ вчера в 03:57
Кино
Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 01:59