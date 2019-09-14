Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Происшествия
Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем
RT на русском 18:38
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском 09:29
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Здоровье
«Белочка» от пива. Что такое алкоголь с точки зрения медиков
По словам заместителя главного врача по медицинской части областного наркологического диспансера Елены Аносовой, на учёте с хроническим алкоголизмом в Белгородской области стоят 10 327 человек, а злоупотребляющих алкоголем – 19 900 жителей региона.
Go31.ru вчера в 11:04
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Здоровье
Врачи-сомнологи рассказали, как победить бессонницу
Для профилактики бессонницы рекомендуется не переедать на ночь и делать расслабляющую гимнастику, а вот считать в уме овец не стоит.
Клопс 12 сентября в 05:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре
Пятый канал 12 сентября в 15:11
Политика
В кабмине заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня
Вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко заявил, что правительство не обладает полномочиями по регулированию продолжительности трудового процесса, которая закреплена в Трудовом кодексе.
RT на русском 12 сентября в 23:22
Армия и оружие
Почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью RT заявил, что Россия приспособилась к режиму западных санкций на мировом оружейном рынке.
RT на русском 12:16
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru 10:15
Энергетика
Запад пытается вытеснить Россию с рынка газа в традициях торговой войны - немецкий политик
Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются, в традициях торговой войны, частично сместить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
ПРАЙМ 20:15
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Транспорт
Около 20 улиц в центре Москвы перекроют из-за «Осеннего велофестиваля»
В связи с проведением в воскресенье "Осеннего велофестиваля" для движения автомобилей временно будут перекрыты около двух десятков центральных улиц Москвы, включая северную часть Садового кольца и несколько набережных, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.
Интерфакс 18:46
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor 17:39
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ вчера в 00:57
Здоровье
Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время
Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.
Новые Ведомости вчера в 05:25
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 08:01
Политика
ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну
ЦРУ США рассекретило детали своих операций времен холодной войны, в которых использовались голуби, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 06:38
Культура
В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку
По красной дорожке традиционно проходят звездные гости мероприятия – известные отечественные и зарубежные артисты, деятели искусств.
Амур.инфо 04:15
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera вчера в 14:56
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37