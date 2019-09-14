Футбол

Российская газетаРоссийская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Фанаты «ПСЖ» освистали Неймара. В ответ он забил победный гол ударом через себя на 92-й минуте

Sport24.ru13:51

Неймар принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром». Болельщики парижан оскорбляли бразильца во время матча

Sportbox.RU13:34

«ПСЖ» впервые в сезоне включит Неймара в заявку на матч

Sport.ru12 сентября в 12:59

Неймар, забив через себя на 92-й минуте, принёс «ПСЖ» победу над «Страсбургом»

Чемпионат13:30

ПСЖ - Страсбур - 1:0. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ13:54

Фантастический победный гол Неймара: ударом через себя в добавленное время. Видео

Спорт-Экспресс13:34

Неймар забил победный гол «Страсбуру» в первом матче за «ПСЖ» в этом сезоне

Sports.ru13:32
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
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В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
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Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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Стал известен размер материнского капитала в 2020 году

В следующем году в России впервые за пять лет проиндексируют материнский капитал. Он увеличится до 466 тысяч 617 рублей.
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Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении.
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