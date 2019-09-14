Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Политика
МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута
В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали сестре Уилана для обмена опытом о незаконном задержании пообщаться с женой находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
Вести.Ru 13:20
Политика
Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США
Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 08:40
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Футбол
Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:06
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Здоровье
Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области
В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру вчера в 09:31
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 вчера в 06:27
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли и Джеймс Райтон стали родителями во второй раз, пишет storinka.com.ua. Звездная пара не стала объявлять об этом журналистам.
Srnsk 10:27
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Музыка
Noize MC вызвал Шнурова на дуэль
Портал Субкультура вчера в 13:53
Кино
Создатели «Мстителей» прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 13:56
Экономика
Стал известен размер материнского капитала в 2020 году
В следующем году в России впервые за пять лет проиндексируют материнский капитал. Он увеличится до 466 тысяч 617 рублей.
Piter.tv вчера в 09:15
Волейбол
Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении.
Нева Спорт 14:05