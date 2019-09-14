Футбол
Российская газетаОсвистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Пассажиры автобуса рассказали детали смертельного ДТП под Ярославлем
Пострадавшие в результате ДТП автобуса с фурой в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, рассказали детали аварии.
Суть событий 13:18
Гаджеты
У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9
Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
Live24 вчера в 09:19
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ 11 сентября в 19:57
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец 11:32
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК вчера в 07:41
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 12 сентября в 00:53
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM вчера в 13:29
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Экономика
Уровень подросткового курения может увеличиться
На заседании были предложены меры противодействия нелегальной торговли.
Рыбинская неделя 11 сентября в 08:25
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 12 сентября в 09:59
Футбол
Тренер «Локомотива» Семин установил очередное достижение
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин установил очередное достижение.
Газета.Ru 14:49
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты вчера в 03:33
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 03:22
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда вчера в 10:32
Армия и оружие
Эстонцы создали робота-ракетоносца
Эстонцы создали робота, умеющего запускать американские переносные противотанковые ракеты «Джавелин».
Инвест-Форсайт 12:24
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16