Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции. При этом болельщики парижан встретили возвращение бразильца в состав оглушительным свистом.

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.

Энергетика Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть 13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.

Футбол Зенит — Арсенал (Тула) 3:1 Полузащитник «Зенита» Олег Шатов увеличил преимущество хозяев в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Наука Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.

Космос МКС увеличила высоту своей орбиты на километр Ранее в ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Политика На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки» Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.

Здоровье Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет и курительных смесей с ароматическими добавками.

Футбол Спартак — Урал 1:2 Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Польский турист погиб в Армении после нападения медведя В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.

Политика Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Происшествия Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Происшествия Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Культура Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.

Происшествия В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребенка Кира Найтли и Джеймс Райтон стали родителями во второй раз, пишет storinka.com.ua. Звездная пара не стала объявлять об этом журналистам.

Космос «Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года «Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.