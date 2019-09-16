с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Футбол Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО.

Политика Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.

Происшествия Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Происшествия В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.

Политика ООН посчитала число мирных жертв в Донбассе за время конфликта Миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине провела подсчет жертв среди мирного населения в Донбассе.

Политика Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Наука Не голова, а компьютер Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.

Политика Власти Ирана отказались от переговоров с США "Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", - передает слова Хаменеи агентство Tasnim.

Авто Представлена новая Toyota Corolla для Японии Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Энергетика «Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

Общество В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).

Политика В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Кино Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Происшествия Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Армия и оружие На Украине начались совместные с НАТО учения На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».

Гаджеты Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Экономика В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти» Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.

Армия и оружие Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.