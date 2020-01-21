Общество

Время БиробиджанаВремя БиробиджанаОсвободить Дальний Восток от налогов предложили в Госдуме

Законопроект, освобождающий жителей и бизнес регионов Дальнего Востока от уплаты налогов, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, передает ИА «REGNUM».
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект
 не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.
EastRussiaвчера в 18:03

Подробнее о событии

В Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО

News.ru00:52

Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

REGNUMвчера в 20:23

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Российская газетавчера в 09:51

В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока

Rambler News Serviceвчера в 11:03

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Известиявчера в 09:29

Жителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

Политика Сегоднявчера в 08:04

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

Парламентская газетавчера в 07:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Политика

Путин утвердил состав нового правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства.
Газета.Ru вчера в 14:23
Гаджеты

На рынке появился смартфон с NFC дешевле 6000 рублей

ToDay News Ufa вчера в 07:55
Происшествия

В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Российская газета вчера в 18:33
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Финансы

К февралю евро получит очередной удар: рубль пойдет вверх

Рубль укрепился к доллару с начала января на 0,33%, а по отношению к евро подорожал даже на 1,05%.
Российская газета 20 января в 22:00
Политика

Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
Армия и оружие

Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере

«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
ПолитРоссия 20 января в 15:05
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Политика

Кадровая установка: правительство обновилось наполовину и помолодело

В назначенном 21 января кабинете министров каждый второй — новичок: во вторник сменились 15 членов российского правительства из 31.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

REGNUM 00:15
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Космос

Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе

РИА Новости 20 января в 20:16
Происшествия

На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
РИА Новости 00:20
Политика

Заявку на митинг против конституционной реформы 1 февраля отозвали

По сведениям «Новой газеты», заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы.
Новая газета вчера в 14:51
Политика

Новое правительство России в одной картинке

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне вечером на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле назвал новый состав правительства России.
БИЗНЕС Online вчера в 23:35
Авто

Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander

По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня вчера в 11:10
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости вчера в 07:37
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Политика

Министром экономического развития назначен Максим Решетников

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Дождь вчера в 14:57
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
Технологии

МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде

Коммерсантъ вчера в 03:27
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное