Общество
Время БиробиджанаОсвободить Дальний Восток от налогов предложили в Госдуме
Законопроект, освобождающий жителей и бизнес регионов Дальнего Востока от уплаты налогов, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, передает ИА «REGNUM».
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Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.EastRussiaвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Serviceвчера в 11:03
Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов
Парламентская газетавчера в 07:03
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