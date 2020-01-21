с чего всё началось

Законопроект, освобождающий жителей и бизнес регионов Дальнего Востока от уплаты налогов, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, передает ИА «REGNUM».

Освободить Дальний Восток от налогов предложили в Госдуме

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