Общество
EastRussiaОсвободить жителей ДФО от налогов предложили Госдуме
Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.
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Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.EastRussia18:03
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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Service11:03
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