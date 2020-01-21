Общество

EastRussiaEastRussiaОсвободить жителей ДФО от налогов предложили Госдуме

Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.
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с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект
 не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.
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Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

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