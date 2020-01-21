с чего всё началось

Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.

Политика Объявлен состав нового правительства РФ Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Футбол В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Общество Гидрометцентр объяснил аномально теплую погоду Воздух с Атлантики перемещается по территории страны и достигает Сибири, где он охлаждается, но остается теплым.

Происшествия Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.

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Политика Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

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Общество Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).