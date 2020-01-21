с чего всё началось

Депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога. Об этом стало известно журналистам в среду, 22 января.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Политика Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший заместителем полпреда президента РФ в ДФО, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Общество Беларусь отказалась от российской нефти В начале января текущего года Россия приостановила поставку нефти в Беларусь, после чего там начали искать новые пути поставок и в результате нашли.

Происшествия В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Политика Максим Акимов может возглавить «Почту России» Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".

Политика Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.

Авто Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по миру Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров "В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.