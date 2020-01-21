Общество

News.ruNews.ruВ Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО

Депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога. Об этом стало известно журналистам в среду, 22 января.
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с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект
 не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.
EastRussiaвчера в 18:03

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В Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО

News.ru00:52

Жителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

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Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

REGNUMвчера в 20:23

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

Парламентская газетавчера в 07:03
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Общество

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Общество

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