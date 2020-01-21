Общество
News.ruВ Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО
Депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога. Об этом стало известно журналистам в среду, 22 января.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.EastRussiaвчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Serviceвчера в 11:03
Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов
Парламентская газетавчера в 07:03
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский
Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший заместителем полпреда президента РФ в ДФО, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
СФ освободил от должности генпрокурора Чайку
Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора РФ.
Общество
Беларусь отказалась от российской нефти
В начале января текущего года Россия приостановила поставку нефти в Беларусь, после чего там начали искать новые пути поставок и в результате нашли.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Авто
Компания Mercedes рассекретила информацию о модели Е-класса
Обновленная версия получила систему Active Distance Assist, позволяющая регулировать скорость с помощью информации, полученной от LiveTraffic.
Политика
The Wall Street Journal (США): усиление России на мировой арене (The Wall Street Journal)
В прошлом году был открыт газопровод в Китай "Сила Сибири", а газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, Москва использует в качестве рычага для развития связей с крупнейшей экономикой Европы.
Политика
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по миру
Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Энергетика
Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до девяти человек
Ранее сообщалось о шести жертвах и 324 зараженных, в том числе на Тайване, в Японии, Таиланде, Южной Корее и США.Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным вирусом, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.