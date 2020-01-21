Общество
EastRussiaОсвободить жителей ДФО от налогов предложили Госдуме
Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.
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с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.EastRussiaвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Serviceвчера в 11:03
Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов
Парламентская газетавчера в 07:03
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Политика
Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора
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Общество
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Общество
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Происшествия
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Политика
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Энергетика
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Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).
Наука
В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»
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Происшествия
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Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Здоровье
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Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Гаджеты
Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску
Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.
Происшествия
В Перми при прорыве трубы с кипятком в хостеле погибли пять человек
Пять человек погибли в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми, когда там прорвало трубу с кипятком, который затопил цокольный этаж здания.
Происшествия
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Во время купания мать оставила девочек-близнецов без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Наука
ДНК смогла извлечь корень из 900
Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков
Экс-ректор Тюменского государственного университета депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков указом президента назначен на пост министра науки и высшего образования РФ.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Политика
Глава комитета Госдумы по СМИ стал замруководителя аппарата кабмина
Депутат «Справедливой России» Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике, назначен заместителем руководителя аппарата правительства.
Общество
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.