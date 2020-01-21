Общество

EastRussiaEastRussiaОсвободить жителей ДФО от налогов предложили Госдуме

Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.
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с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект
 не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.
EastRussiaвчера в 18:03

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В Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО

News.ru00:52

Жителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

Политика Сегоднявчера в 08:04

В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока

Rambler News Serviceвчера в 11:03

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Российская газетавчера в 09:51

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Известиявчера в 09:29

Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

REGNUMвчера в 20:23

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

Парламентская газетавчера в 07:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Политика

Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора

Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Интерфакс 02:43
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM вчера в 12:19
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Политика

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В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
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«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
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Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.
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В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
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Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах

Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
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Белоруссия купила нефть в Норвегии

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В Перми при прорыве трубы с кипятком в хостеле погибли пять человек

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Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков

Экс-ректор Тюменского государственного университета депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков указом президента назначен на пост министра науки и высшего образования РФ.
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Политика

Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

Московский Комсомолец вчера в 13:35
Политика

Глава комитета Госдумы по СМИ стал замруководителя аппарата кабмина

Депутат «Справедливой России» Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике, назначен заместителем руководителя аппарата правительства.
РБК 02:40
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Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.
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