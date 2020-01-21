с чего всё началось

Законопроект, отменяющий уплату восьми федеральных налогов для жителей и организации Дальнего Востока, внесли в Госдуму. Автор документа считает, что это благотворно скажется на уровне жизни в ДФО и позволит привлечь в макрорегион людей.

Политика Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общество Известным российским комиком заинтересовалась полиция Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Политика Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).

Политика Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Гаджеты Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.

Наука ДНК смогла извлечь корень из 900 Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.

Происшествия На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Гаджеты Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков Экс-ректор Тюменского государственного университета депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков указом президента назначен на пост министра науки и высшего образования РФ.