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Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром она вылетела в Москву. Инцидент с Юлией Юзик О задержании стало известно 4 октября.

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