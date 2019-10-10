Политика

РИА НовостиРИА НовостиОсвобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром она вылетела в Москву. Инцидент с Юлией Юзик О задержании стало известно 4 октября.
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Татьяна Москалькова
Нам остается всем радоваться, что это случилось и, значит, есть защита прав человека. Она работает уже на более высоком уровне - национальном и зарубежном уровне.
— Татьяна Москалькова, российский политикРИА Новости 03:50

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Ростовская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране, вернулась на родину

Rostov.ru02:13

Журналистка Юлия Юзик освобождена из Ирана и вернулась домой

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Юзик сообщила, что ее телефон и другие средства связи остались в Иране

РИА Новости05:03

Юлия Юзик поблагодарила всех за помощь в возвращении на родину

ТАСС05:22

Задержанная в Иране ростовская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Donday.ru01:07

Бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву

RT на русском01:43

Бывший муж журналистки Юзик подтвердил ее возвращение в Москву из Ирана

Интерфакс - Россия01:35
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

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