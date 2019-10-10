Журналист Юлия Юзик, которую задержали в Тегеране 4 октября и освободили в ночь на 10 октября, прилетела в Москву. Об этом в фейсбуке написал ее бывший муж Борис Войцеховский. Об освобождении журналистки и ее вылете в Россию ранее сообщило посольство России в Тегеране.

Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана

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