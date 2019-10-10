Политика
ИнтерфаксЖурналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Журналист Юлия Юзик, которую задержали в Тегеране 4 октября и освободили в ночь на 10 октября, прилетела в Москву. Об этом в фейсбуке написал ее бывший муж Борис Войцеховский. Об освобождении журналистки и ее вылете в Россию ранее сообщило посольство России в Тегеране.
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Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Экономика
ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты
В Центробанке оценили перспективы выпуска национальной криптовалюты.
Телеканал 360° 04:05
Волейбол
Сборная России проиграла в третий раз на Кубке мира по волейболу
News.ru вчера в 04:41
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе
Радио Маяк вчера в 06:35
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Политика
Байден поддержал импичмент Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 14:28
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
В России снизят прожиточный минимум
Министерство труда России предложило снизить размер прожиточного минимума. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа.
Уралинформбюро 02:17
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Общество
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество
«Всё проваливается, к чему ты прикасаешься». Уткин обратился к Канделаки
Известный блогер Василий Уткин в ролике на своём YouTube-канале обратился к генеральному продюсеру канала «Матч» Тине Канделаки.
Чемпионат 04:13
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Политика
Аксёнов подписал распоряжение о кадровом проекте «Твоё правительство»
До конца 2019 года в Крыму проведут кадровый проект "Твоё правительство".
Крым 24 03:34
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Общество
Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
URA.Ru 02:55
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Культура
Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.
ТАСС 02:23
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57