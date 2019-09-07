Самолет с россиянами, об освобождении которых шли переговоры между Киевом и Москвой, вылетел из аэропорта «Борисполь» в Киеве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительной информации, борт с россиянами должен приземлиться в аэропорту «Внуково».

Освобожденные россияне вылетели из Киева в РФ

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