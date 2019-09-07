Политика
ФАНОсвобожденные россияне вылетели из Киева в РФ
Самолет с россиянами, об освобождении которых шли переговоры между Киевом и Москвой, вылетел из аэропорта «Борисполь» в Киеве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительной информации, борт с россиянами должен приземлиться в аэропорту «Внуково».
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Lenta.ru 11:07
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Финансы
Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 65,9981 руб. 1 евро - 72,8883 руб. 10 китайских юаней - 92,6302 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).
SIA.ru 07:00
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Политика
Зеленский встречает украинских пленных в киевском Борисполе. Видео
Среди пленных, которые прибыли в Киев, присутствовал режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые участвовали в керченском инциденте.
Дождь 06:56
Политика
Скончался экс-губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, возглавлявший регион с 1997 по 2001 год, ушел из жизни 7 сентября в возрасте 80 лет.
РЕН ТВ 02:37
Баскетбол
Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Футбол
РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском вчера в 01:45
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Тодоренко показала, как Марио Касас «признается» ей в любви
Звезда фильма «Три метра над уровнем неба», испанский актер Марио Касас сказал Регине Тодоренко «Я тебя люблю».
Телепрограмма 11:01
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37