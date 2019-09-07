Политика
Слово и ДелоОсвобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетел из украинской столицы в Москву.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Невские Новости 16:50
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика
Осужденные за терроризм Сенцов и Кольченко прибыли на Украину
Экономика сегодня 07:28
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Здоровье
Какао может способствовать укреплению иммунитета
Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.
MedikForum.ru вчера в 18:41
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Единоборства
Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Игры
Создатель Super Meat Boy Forever рассказал о предложении Epic Games Store
Создатель предстоящего платформера Super Meat Boy Forever Томми Рефенес заявил, что он «даже не раздумывал» над предложением сделать его игру Super Meat Boy Forever эксклюзивом Epic Games Store (EGS).
REGNUM 11:04
Единоборства
Муслим Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
Весь раунд прошел в позиционной борьбе, где Салихов был на голову сильнее соперника.
Вестник Кавказа 13:39
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Единоборства
Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера
Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14