Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого освободил украинский суд, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, об этом сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Журналист Вышинский вылетит из Киева в Москву в ближайшие минуты

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Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

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Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

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