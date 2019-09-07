Политика
Lenta.ruОсвобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Здоровье
Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном
Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда 15:25
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Политика
В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 16:49
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Единоборства
Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Здоровье
Эксперт рассказал об особенностях средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк назвал главные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
iReactor 14:47
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Единоборства
Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера
Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru 14:30
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Здоровье
Три американца умерли из-за курения электронных сигарет
Газета.Ru вчера в 17:47
Футбол
Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»
«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16
Общество
Жители Канады готовятся к приходу урагана
Вести ФМ 14:55