Политика
Lenta.ruОсвобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.
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Единоборства
Дэна Уайт назвал Тактарова первым российским чемпионом UFC
Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров по праву может называться бывшим чемпионом UFC.
Чемпионат 17:40
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.
Piter.tv 07:21
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 15:51
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.
Тарантас Ньюс 06:29
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Банковский чек с гонораром для лидера группы Nirvana Курта Кобейна обнаружили в магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл (штат Вашингтон), передает CNN.
Известия 18:22
Общество
Эксперт предложил ввести налог на бездетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести налог на бездетность для всех совершеннолетних россиян.
Невские Новости 12:25
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.
ФАН 17:24
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Общество
Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Политика
Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит лично побывать в регионе и пообщаться с его жителями.
Московский Комсомолец 05 сентября в 21:55
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря
Спорт-Экспресс 17:29
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика
Москалькова рассказала об обмене гражданами России и Украины
Парламентская газета 06:46
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
ТАСС 16:59