На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.

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