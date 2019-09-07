Политика
Lenta.ruОсвобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.
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Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Единоборства
Порье и Нурмагомедов прибыли на бой
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Футбол
«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА
Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
РИА Новости 13:36
Хоккей
«Йокерит» забросил семь шайб в ворота рижского «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал рижское «Динамо».
Спорт-Экспресс 11:24
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости 12:14
Волейбол
Сербия победила Италию и вышла в финал женского чемпионата Европы
Спорт-Экспресс 12:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Космос
Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Автоспорт
Райкконен потеряет позиции на решетке после смены коробки передач
После изучения повреждений в команде из Хинвиля признали, что продолжить уик-энд можно только в случае замены коробки передач.
Motorsport.com Russia 14:31
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Шоу-бизнес
Как живет вдова Эдуарда Хиля
StarHit.ru 07:30
Политика
Путин и Назарбаев обсудили идеальное сотрудничество
Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 14:45
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02