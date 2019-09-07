Политика
Lenta.ruОсвобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.
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Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Автоспорт
Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым.
Спорт-Экспресс 14:44
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Шоу-бизнес
Вдова солиста группы Linkin Park выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.
News.ru 16:42
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда 18:04
Единоборства
Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Чемпионат 19:30
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия 19:33
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Политика
В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией
Журналист выразил уверенность, что Польша должна стремиться к нормализации отношений с Россией, поскольку столкновение со столь крупной державой не приведет ее ни к чему хорошему.
РЕН ТВ 22:10
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Авто
Наиболее подходящие автомобили для дрифта
Car.ru 08:24
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 06:27
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Известия 18:22
Политика
В Бурятии открылись избирательные участки
В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.
Байкал-Daily 20:05
Политика
В России стартовал единый день голосования
Сегодня, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны проходят выборы различного уровня.
Свободная Пресса 20:59
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Здоровье
Реновация реабилитации: восстановлением пациентов займутся новые врачи
Восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.
Известия 17:02
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com 11:27
Наука
Малый плавун. Новый вид китов нашли в Японии
Животные оказались очень похожи на китов-плавунов Berardius bairdii ("плавун северный") из рода зубатых китов, только гораздо меньше них по размерам — взрослые особи достигают 6,9 метра, а обычные плавуны вырастают до 10.
Life.ru вчера в 11:00