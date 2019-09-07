На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны в Facebook.

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Единоборства Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

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Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

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