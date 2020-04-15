Политика

Lenta.ruLenta.ruОсвобожденных украинских пленных отправят на двухнедельный карантин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденных в ходе планируемого между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса пленных отправят на двухнедельный карантин. Об этом сообщают Українськi Новини.
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Названы возможные даты проведения обмена пленными между Киевом и Донбассом

Газета.Ruвчера в 13:17

Завтра, в 17:00 по московскому времени, в Донбассе должен состояться обмен пленными

Новостной фронтвчера в 08:24

Названа дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Взгляд.рувчера в 10:48

СРОЧНО: Названа дата обмена пленными между Республиками Донбасса и Украиной

Rusvesna.suвчера в 10:36

Названы дата и место обмена пленными между Украиной и ЛДНР

Украина.рувчера в 10:16

Освобожденных украинских пленных отправят на двухнедельный карантин

Lenta.ruвчера в 11:01
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Политика

Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
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Здоровье

В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
60
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,7K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Общество

Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию

Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Общество

Роскачество обнаружило в творожной массе кишечную палочку и плесень

Роскачество накануне Пасхи провело исследование творожной массы и обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
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Происшествия

В Костромской области растет число заражений SARS-CoV2

Кострома, 16 апреля 2020, 10:04 — REGNUM В Костромской области подтверждено ещё 11 новых случаев заражения SARS-CoV2.
REGNUM 03:04
3
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
3,5K
Общество

В Брянске скончался 89-летний пациент с коронавирусом

REGNUM 03:41
10
Происшествия

Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти

Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
15
Общество

Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды

Smolnarod.ru 00:13
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
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Общество

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество

В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Ещё один пациент после лечения был выписан из больницы Новокузнецка.
REGNUM 00:50
11
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:06
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Спорт

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Здоровье

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Комсомольская правда вчера в 15:20
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
224
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
31
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксированы 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:13
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