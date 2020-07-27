Происшествия
Газета.RuПожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. "В 17:45 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Пожар на территории СИЗО на Шоссейной улице возник в пекарне.
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Гаджеты
Samsung показала трейлер грядущего мероприятия Galaxy Unpacked
Стоит отметить, что большинство характеристик всех вышеперечисленных устройств уже известны, за исключением, пожалуй, Galaxt Fold 2. Как бы то ни было, мероприятие состоится 5 августа и пройдёт в формате онлайн.
ITZine.ru 11:00
Технологии
Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТВ Центр 10:58
Экономика
ФНС обнародовала список 10 крупнейших налогоплательщиков Омской области
Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за 6 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет Российской Федерации 23,3 млрд рублей, или 70,2% от общей доли поступлений от Омской области.
Вечерний Омск. Неделя 00:45
Общество
Китай испытал крупнейший в мире самолет-афибию AG600
В Китае прошли испытания крупнейшего в мире перспективного самолета-амфибии AG600.
МонаВиста 08:23
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Общество
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
Футбол
Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
РИА Новости 08:32
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46
Путешествия
Туроператоры готовятся к открытию Туниса для россиян
Пока россияне смогут отправиться только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.
TV BRICS 09:30
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Live24 25 июля в 05:44
Происшествия
Ликвидированный в Химках боевик готовил теракт в центры Москвы
Боевик, которого сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Химках, готовил теракт в центры Москвы.
Общественная служба новостей 09:47
Происшествия
В Москве госпитализировали двое мужчин после попадания молнии
Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 11:10
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Происшествия
Авария произошла на газопроводе в Болгарии
На газопроводе в Болгарии произошла авария, пострадавших нет.
Известия 11:11
Армия и оружие
«РФ и Китай — это новая ось»: читатели Daily Mail высказались о параде ВМФ России
В СМИ парад назвал «демонстрацией растущей мощи». С этим не согласился комментатор с ником «Rabbit Leader».
Новостной фронт 07:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Единоборства
Боец ММА Тайгибов подтвердил, что Емельяненко был пьян в аэропорту
Боец ММА Курбан Тайгибов подтвердил информацию, что Александр Емельяненко был нетрезв на недавнем видео.
Спорт-Экспресс 05:55