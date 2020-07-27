Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. "В 17:45 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Пожар на территории СИЗО на Шоссейной улице возник в пекарне.

Гаджеты Samsung показала трейлер грядущего мероприятия Galaxy Unpacked Стоит отметить, что большинство характеристик всех вышеперечисленных устройств уже известны, за исключением, пожалуй, Galaxt Fold 2. Как бы то ни было, мероприятие состоится 5 августа и пройдёт в формате онлайн.

Экономика ФНС обнародовала список 10 крупнейших налогоплательщиков Омской области Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за 6 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет Российской Федерации 23,3 млрд рублей, или 70,2% от общей доли поступлений от Омской области.

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 721

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 678

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 653

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 210

Общество Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус. 1

Происшествия Ликвидированный в Химках боевик готовил теракт в центры Москвы Боевик, которого сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Химках, готовил теракт в центры Москвы.

Происшествия В Москве госпитализировали двое мужчин после попадания молнии Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 1

Общество Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. 118

Происшествия Авария произошла на газопроводе в Болгарии На газопроводе в Болгарии произошла авария, пострадавших нет.

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 123

Космос Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.