Финансы
АБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
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Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
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Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
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Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Эксперты выразили восторг тому, как РФ смогла быстро выйти из положения и создать собственную альтернативу без зависимости от кого-то.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
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Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
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Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
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Выход Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Evo-rus.com 02:16
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
В Курганской области выявили 19 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 19 новых случаев коронавируса. На 17 июня в регионе зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 17 июня в 04:10
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
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Путин показал секретную комнату в своем кабинете
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
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Чемпионат России по футболу возобновляется после карантина
Менее ожесточенная борьба идет у «Оренбурга» (23 очка), «Рубина» (23), «Крыльев Советов» (22) и «Ахмата» (20) Поскольку в сезоне из-за коронавируса стыковые матчи не состоятся, высший дивизион покинут только два клуба.
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АвтоВАЗ разработал гоночную Lada Granta
Компания LADA Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) построила новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека LADA Granta.
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«Ведьмак» исправится во втором сезоне
Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
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Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05