Финансы

АБНАБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки

К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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