Финансы
АБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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Происшествия
Бывший муж Екатерины Семеновой найден мертвым
StarHit.ru 05:30
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
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Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети
В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru 01:56
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
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Paparazzi.ru вчера в 02:30
Футбол
«Ростов» не сыграет с «Сочи» из-за 6 случаев заражения коронавирусом
Напомним, что в ростовском клубе были зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом из-за чего команду ожидает две недели карантина.
REGNUM вчера в 10:52
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Футбол
ЦСКА подтвердил травму Дзагоева
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.
Sport.ru 03:14
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений
По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки выявлено 7790 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 06:51
Кино
Видеосервис START покажет сериал «Надежда» с Викторией Исаковой
Вокруг ТВ вчера в 14:39
Хоккей
Малкин занял шестое место в рейтинге центрфорвардов плей-офф НХЛ
НХЛ обнародовала рейтинг лучших центрфорвардов команд, которые выступят в предстоящем плей-офф лиги.
Metaratings 05:47
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
Российская газета 06:27
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Путин присудил госпремию автору музыки ко «Дню Победы»
Композитор Давид Тухманов получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года, следует из указа президента Владимира Путина.
РБК 06:32
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Гаджеты
Mi MIX 10 может стать кардинально новым флагманом Xiaomi
На одном из стикеров заметили Mi Mix 10, а на другом – МIUI 15. Скорее всего, передовой флагман получит новейшую прошивку.
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Политика
Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата
Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Культура
Умерла британская певица Вера Линн
Умерла известная британская певица Вера Линн. Об этом рассказали журналисты из BBC News.
Piter.tv 05:04
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31