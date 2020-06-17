Финансы
АБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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Космос
Открыта новая планета, на которой возможна жизнь
Астрономы всего мира уже давно ищут планеты, схожие по условиям с Землёй и пригодные для жизни.
SM News вчера в 07:01
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Технологии
«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
В пресс-службе «Ростеха» рассказали, что данная система будет контролировать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной реальности.
Моя Москва.онлайн 02:58
Автоспорт
Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко
Чемпионат вчера в 09:15
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
Комитет Совфеда не поддержал сокращение новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дополнительных нерабочих дней, объявленных в 2020-ом из-за коронавируса.
РБК 03:02
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 вчера в 09:43
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 172 новых случая COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:54
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме
Американская киноактриса Кристен Стюарт, знакомая зрителю по главной роли в кинозале «Сумерки», исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер».
Mockva.ru вчера в 19:59
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Общество
За ролик о десантниках пригрозили Киркорову ветераны афганской войны
За юмористический ролик, в котором Филипп Киркоров изобразил десантника-гея, пригрозили избить артиста члены Российского союза ветеранов Афганистана.
Live24 вчера в 05:06
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Политика
Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине
Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец вчера в 18:34
Финансы
Курсы доллара и евро на 18 июня
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 июня, составляет 69,4822 рубля.
Банки.ру 01:00
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Общество
В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 03:20
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01