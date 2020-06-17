К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,4K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 296

Футбол «Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,4K

Общество Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии. 49

Экономика В России обсуждается вопрос введения налога для богатых В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса. 5,1K

Происшествия В Карелии на место «завозных» случаев коронавируса пришли «контактные» Петрозаводск, 19 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Карелии на 19 июня насчитывается 960 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 26 новых случаев выявлено за последние сутки. 1

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 820

Происшествия Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит» Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина. 7

Здоровье В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.

Единоборства Отец Хабиба вылечился от коронавируса Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, второй месяц находящийся в одном из московских военных госпиталей, вылечился от коронавирусной инфекции, о чем сообщил тренер непобежденного российского бойца Хавьер Мендес. 27

Происшествия Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 119

Общество В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах президента Претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. 601