Финансы
АБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
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Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
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В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией
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Одну из самых ожидаемых игр текущего года, Cyberpunk 2077 снова перенесли – теперь на 19 ноября.
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
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