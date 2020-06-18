Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
Кино
Умер актер и режиссер Олег Борецкий
Актер и режиссер Олег Борецкий умер на 57-м году жизни, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.
Газета.Ru 07:47
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Политика
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Интерфакс 07:11
Гаджеты
Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone
Дни24 16 июня в 10:10
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020
Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53
Армия и оружие
На видео сняли обломки американских секретных ракет
В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
ГЛАС.RU 05:24
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Футбол
РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга
«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39