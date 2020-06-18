Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС06:56

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01

Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 23:00

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Финмаркетвчера в 11:25

ЦБ РФ может снова снизить ключевую ставку

МонаВиставчера в 08:24

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известия15 июня в 09:27

Сигналы ЦБ РФ говорят в пользу снижения ключевой ставки сразу на 1% в пятницу

Finam.Ru07:00
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Фанаты думают, что Джиган и Самойлова решили хайпануть на разводе

КМВ Новости 05:02
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
7,8K
Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
5,5K
Кино

Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Актер и режиссер Олег Борецкий умер на 57-м году жизни, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.
Газета.Ru 07:47
2
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,8K
Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
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Экономика

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

РИА Новости 07:34
9
Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс 07:11
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Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Гаджеты

Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone

Дни24 16 июня в 10:10
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Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
18
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020

Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53
Армия и оружие

На видео сняли обломки американских секретных ракет

В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
ГЛАС.RU 05:24
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,9K
Футбол

РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга

«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
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Кино

«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
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